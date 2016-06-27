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    Вида понравился Моуринью в матчах Евро и может перейти в «МЮ»

    Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Transfer Market Web cообщает, что игра хорвата на чемпионате Европы впечатлила нового главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, и португалец хочет пригласить его в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, Вида также входит в сферу интересов «Интера», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

    На Евро-2016 Вида сыграл три матча, в том числе и игру 1/8 финала против Португалии, после которой Хорватия покинула турнир.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 21:46

      За 15 лямов можно взять, для ротации состава подойдёт в самый раз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 июня 2016, 21:44

      Я бы сборную России вообще за пределы Монголии не выпускал бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 июня 2016, 21:25

      Что то наших никто никуда не берет, пора уже, а то "Кайраты" разберут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 июня 2016, 20:56

      Жаль, что не смог забить

      2
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