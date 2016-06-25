Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луческу: «Уверен, что Кержаков здорово поможет нам»

25 июня 2016, 08:55
14

Наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал будущее форварда Александра Кержакова в команде.

– Александр Кержаков вам нужен?

– Этот игрок мне давно нравится. Мы встречались, еще когда он выступал за «Севилью». Помните, тогда вратарь Палоп забил нам на 94-й минуте? Следил за карьерой Кержакова и потом. Перед сбором у нас состоялся серьезный разговор с Александром. Да, ему за тридцать. Но я тоже выходил на поле до 36. Чувствую, какое у него большое желание закончить карьеру в «Зените», в котором он вырос. Его нынешний выбор можно даже назвать сентиментальным. Понимаю его и представляю, что творится у него в душе.

Я не заглядываю в паспорт – для меня нет молодых или опытных. Нет иностранцев или россиян. Есть футболист. Если он выиграет конкуренцию – будет в составе. Все! Кержаков очень хорошо готовится. Уверен, он здорово поможет нам. У меня есть опыт работы с такими футболистами. Например, с Эдуарду да Силвой, который до перехода в «Шахтер» был в лондонском «Арсенале». Когда у нас начались события на Украине, он уехал во «Фламенго». В прошлом году мы были в турне по Бразилии, встретились с Эдуарду, и он попросился назад. Президент привез его, и уже два года тот снова играет за «Шахтер». Его поведение на высочайшем уровне! Независимо сколько отыграл – 10 минут, 15 или весь матч. Постоянно ставил его в пример всем бразильцам. Ни одной проблемы за время, проведенное в «Шахтере»! Отличные отношения со всеми. Того же жду и от Саши – он должен передать молодым свой грандиозный опыт матчей на высоком уровне.

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VeniaminS
1466835657
Ждем борьбы команд за выход в четвертьфинал!!!
Ответить
Garrincha58
1466836061
Луческу сам пенсик и таких же игроков собирает дайте Кержу два ляма зарплаты и он еще года три спокойно просидит на лавке поможет команде увеличит зарплатную ведомость конечно они же без этого не могут уйдет Халк Витсель Гарай а платить то кому то надо а тож Газпром без этого не может
Ответить
stream15
1466837123
Кержаков - наша надежда.
Ответить
Lexa_Lexa
1466837381
Еще и на ЧМ2018 поедет
Ответить
Shinra
1466837636
Все помните удар Дзюбы выше ворот в последнем матче сборной? Не иначе, как Кержаков его научил промахиваться с метра )
Ответить
artem 81
1466839568
очередной провал зенита в чемпе
Ответить
woyser
1466840262
Посадит Дзюбу на скамейку)) А вообще правильно, что Александр завершит карьеру в Зените! Он ещё нервы потрепет соперникам, даже выходя на замену.
Ответить
MrVanes-Zenit
1466841652
Приятно слышать
Ответить
Kikujiro
1466843917
Керж молорик
Ответить
Voltiz
1466871690
Физически он неплох , на по технике финтов 0 . Современный нападающий должен на финтах в атаке ,в большинстве в эпизодах 1-2 защитников проходить .Бегать за спиной защитников всю игру не вариант . Не понимаю какой он *грандиозный опыт* со слов Луческу он передаст молодым
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+