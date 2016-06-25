Луческу: «Уверен, что Кержаков здорово поможет нам»

Наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал будущее форварда Александра Кержакова в команде.

– Александр Кержаков вам нужен?

– Этот игрок мне давно нравится. Мы встречались, еще когда он выступал за «Севилью». Помните, тогда вратарь Палоп забил нам на 94-й минуте? Следил за карьерой Кержакова и потом. Перед сбором у нас состоялся серьезный разговор с Александром. Да, ему за тридцать. Но я тоже выходил на поле до 36. Чувствую, какое у него большое желание закончить карьеру в «Зените», в котором он вырос. Его нынешний выбор можно даже назвать сентиментальным. Понимаю его и представляю, что творится у него в душе.

Я не заглядываю в паспорт – для меня нет молодых или опытных. Нет иностранцев или россиян. Есть футболист. Если он выиграет конкуренцию – будет в составе. Все! Кержаков очень хорошо готовится. Уверен, он здорово поможет нам. У меня есть опыт работы с такими футболистами. Например, с Эдуарду да Силвой, который до перехода в «Шахтер» был в лондонском «Арсенале». Когда у нас начались события на Украине, он уехал во «Фламенго». В прошлом году мы были в турне по Бразилии, встретились с Эдуарду, и он попросился назад. Президент привез его, и уже два года тот снова играет за «Шахтер». Его поведение на высочайшем уровне! Независимо сколько отыграл – 10 минут, 15 или весь матч. Постоянно ставил его в пример всем бразильцам. Ни одной проблемы за время, проведенное в «Шахтере»! Отличные отношения со всеми. Того же жду и от Саши – он должен передать молодым свой грандиозный опыт матчей на высоком уровне.

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