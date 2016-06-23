Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Варди подписал с «Лестером» новый четырехлетний контракт

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди согласовал с клубом новый четырехлетний контракт.

    «Мы с Джейми хотим, чтобы это заявление остановило поток слухов о его вероятном уходе из «Лестера».

    До завершения Евро-2016 никаких комментариев от игрока и клуба можете не ждать», – сообщается в заявлении «Лестера».

    Напомним, по информации СМИ Варди был близок к переходу в «Арсенал», который якобы активировал пункт о выкупе в контракте 29-летнего англичанина. В минувшем сезоне в АПЛ Варди провел 36 поединков, в которых отметился 24-мя голами и шестью результативными передачами.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 23 июня 2016, 19:08

      Если останется то будет глупцом!! Он не легенда Лестера..он там пару сезонов провел..если бы он вырос там то тогда да, а так глупо...очень глупо(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      RO ST 23 июня 2016, 17:15

      ЭТУ ТЕМУ БУДУТ МУСОЛИСЬ ДО ЗАКРЫТИЯ ТРАНСФ.ОКНА:ТО ОН ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С АРСОМ,ТО НЕТ-ОН СОГЛАСОВЫВАЕТ КОНТРАКТ С ЛЕСТЕРОМ...И Т.Д. И Т.П.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 23 июня 2016, 17:09

      Ну и дурак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 23 июня 2016, 16:43

      Не все продаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 июня 2016, 16:03

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 июня 2016, 15:56

      возможно уже зимой его купят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      UTKA86 23 июня 2016, 15:04

      Бомбардир все больше становится похоже на ЖЁЛТУЮ ГАЗЕТЕНКУ с такими заголовками на пол-страницы первой.
      Подписал и согласовал это абсолютно РАЗНЫЕ вещи.
      Так что ПОЗОР это журналисты вашего сайта, а не футболисты сборной.
      Вы сами обсасываете всякий бред вроде жен футболистов и что они выкладывают в твитере/фейсбуке, зато о футболе в той же ФНЛ очень краткие сведения.
      Сорвало часть крыши стадиона Зенита - новость дня, так вы сделайте сюжет о стадионах полный, какой стадион в какой стадии готовности, показывайте нейтральные новости а не только позитив-негатив и статистику.
      ПОЗОР вам рыбки пера, до акул не доросли еще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR 23 июня 2016, 14:48

      Молодец! это его команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 июня 2016, 14:45

      Молоток!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июня 2016, 14:42

      Алла Пугачёва презентует новую песню о главном:

      "Я так хочу, чтоб эта СКАЗКА не кончалась,
      Чтобы она со мной мчалась... в плей-офф ЛЧ!"

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > cska-62 23 июня 2016, 15:02

      ужасно...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11