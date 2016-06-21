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    Лебедев: «Лимит убивает конкуренцию, его стоит отменить»

    Члени исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    «Не первый день пытаюсь понять причину столь плохого выступления нашей сборной через восемь лет после яркого выступления команды Гуса Хиддинка на чемпионате Европы 2008 года. После этого все летит в тартарары, нет игры. Можно обвинить тренера, можно обвинить игроков, но мне кажется, что причина более глубокая, более системная. После 2008 года и игроков, и тренеров уже поменяли много раз – все безрезультатно.

    Возможно, причина лежит в том, что, выходя на поле за свои клубы, все наши игроки осознают, что у них в кармане российский паспорт. Они понимают, что их поставят на поле по-любому, им не нужна конкуренция, им не нужно бороться за попадание в состав, не нужно стремиться доказать, что они лучшие. К сожалению, ребята из сборной играют, как умеют, ну не могут они лучше. Может, все-таки стоит еще раз посмотреть на лимит для легионеров, который стоит уже отменить, он убивает конкуренцию», – заявил Лебедев.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2016 17:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 22 июня 2016, 00:35

      ВОТ ОТВЕТ !!

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      Рейтинг: +459

      sour12 21 июня 2016, 23:34

      Самое обидное, что лимит не уберут!т.к. это не даст зарабатывать деньги на откатах у6людкам чинушам в рфс которым насрано на футбол.главное не напрягаясь иметь деньги.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 21 июня 2016, 22:51

      миллион плюсов!! лимит отменить!! пусть в клубах играют иностранцы!!! пустить натурализацию как конвейер!

      0
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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro 21 июня 2016, 20:03

      Лимит нада отменять!!! Это яма лет на 10-15 за то потом будет конкурентоспособная сборная, и при этом наши богатые клубы смогут наконец чего-то добиться в ЛЧ и ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 18:59

      И отменить лимит на 4 партии в парламенте. Отменить 5% барьер. Дать доступ всем представителям других партий выступать на госканалах канале.В прямом эфире.Это будет конкуренция.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp > андрей андреев 21 июня 2016, 22:52

      ты сайтом ошибся

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alp 22 июня 2016, 17:03

      нет.политика-экономика-спорт-ф
      утбол

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 21 июня 2016, 18:58

      Если слесарь накосячит на работе, то его накажут! Так почему же этим кривоногим всё прощается! Зажрались они со своими гонорарами в сотни тысяч евро, пока им не урежут пайку они играть не будут. Зажрались уже эти свиньи!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 18:47

      лимит не причем просто надо его отменить а прописать в регламенте если легионер не играет за сборную своей страны то не получает разрешения на работу у нас и тогда кто сможет купить дорогого иностранца тот купит но не пачками а одного двух трех а остальные будут искать среди своих играть будут и наши и нормальные иностранцы а не всякие черноокие африкосы из стран не понятно каких неужели так сложно прописать этот закон и давно надо было сделать но ведь кому то это не выгодно

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 июня 2016, 17:51

      Лимит пора менять,не легионеров лимитировать а воспитанников клуба и сейчас это есть,но надо сделать чтобы 2 воспитанника были не просто в заявке а на поле,+можно лимит возраста им сделать к примеру до 21 года,и клубы начнут шевелиться и искать таланты у себя и заигрывать за основу,в результате получим 4 игрока воспитанника клуба к тому же молодые и вуаля вот вам задел на будущее,думаю вот тогда таланты попрут.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Зенит оле оле ола 21 июня 2016, 19:03

      А как сейчас они играют,в правилах чётко прописано что 2 воспитанника клуба должны быть в заявке на игру,значит есть и правело в котором прописано что делать клубу если у него нет школы(хотя я сомневаюсь что такой клуб есть,тк скорее всего это одно из условий игры в РФПЛ как и стадион).

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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro > Lenin26 21 июня 2016, 20:01

      это окончательно убьет конкуретоспособность наших клубов на европейской арене, и породит еще и малолетних миллионеров... думай что пишешь

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > CF Kellevro 21 июня 2016, 20:37

      Я то думаю,во первых миллионерами не будут и на это много причин.1 это отличный шанс для молодого игрока выйти в большой футбол.2 клуб сам может выбрать игроков и условия контракта.и вообше я предлагаю не готовый вариант а лишь идею,и раз на то дело пошло 2-4 малолетних миллионера лучше чем 7-10 миллеонеров старпёров.

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 21 июня 2016, 17:43

      3 россиянина в игре и всё...

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 июня 2016, 17:25

      Согласен. Хотя бы 4+7

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Bivaliy67 21 июня 2016, 23:32

      да лимит вообще не нужен играть должны сильнейшие это добавит интереса в чемпионате и конкуренции за место в составе.

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