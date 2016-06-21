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    Президент «Ньюэллс Олд Бойз» надеется вернуть Месси в ближайшие четыре года

    Новый президент «Ньюэллс Олд Бойз» Эдуардо Бермудес заявил, что хочет вернуть в клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, именно за этот аргентинский клуб Месси выступал до 12 лет.

    «В течение этих четырех лет, что мне предстоит провести в офисе клуба, я хотел бы исполнить мою мечту – вернуть Месси.

    Тем не менее первое, что нужно сделать – это привести дела клуба в порядок», – сказал Бермудес.

    Ранее сам Месси не раз заявлял, что после окончания карьеры в Европе хотел бы поиграть за клуб из Росарио.

    Источник: Sport.es

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    21.06.2016 04:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      arni3 21 июня 2016, 14:23

      Ещё лет пяток тут нас порадует и домой!))

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > arni3 21 июня 2016, 16:41

      Европа - вот его дом, никуда он из Испании не смотается, тем более в Аргентину. пизданул так, чтобы соотечественников задобрить видимо, а то его не очень любят за то, что за сборную играет не так круто, как за Барсу.
      ну это лишь мое субъективное мнение:)

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