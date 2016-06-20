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    Неймар обдумывает предложения от «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Барселоны» Неймар рассматривает предложения от «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что все три клуба согласились заплатить за бразильца 192 миллионов евро.

    По информации ABC, в «Реале» Неймар будет получать 15 миллионов евро в год, в «ПСЖ» ему предложили 18, 5 миллионов евро в год, а в «Манчестер Юнайтед» – 17 миллионов евро.

    Тем временем отец Неймара и его агент Вагнер Рибейро советуют футболисту уйти из «Барселоны» и принять одно из трех предложений.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 07:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 20 июня 2016, 11:27

      Я бы продал не думая, но только не сливкам.. Такие бабки, можно найти ещё не одного Неймара, а с таким подбором игроков как в Барсе, заиграет любой форвард который попадает в створ ворот в 85% своих ударов..

      1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS > Red-White Sakhalin 20 июня 2016, 12:58

      А ты найди??????-где искать будешь,если только в России!!!

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 июня 2016, 09:00

      За 192! Пойдет это будет рекорд

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 20 июня 2016, 08:10

      Сейчас не уйдет.

      0
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 20 июня 2016, 08:02

      Бабки делают все, напомню про фигу и зизу!

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 июня 2016, 08:00

      очередная интрига, он не уйдет, по крайней мере до 2021 года!!!

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Luis Figo 20 июня 2016, 09:56

      Увы...деньги для спортсменов сейчас более важнее чем сам спорт,а Неймар именно за ними и гонится,точнее его отец его этому научил,но сам он просто талантище.Жаль погубят игрока.Но такая сумма может любого убедить если этого конечно достоверная информация.

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