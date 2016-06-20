Неймар обдумывает предложения от «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Барселоны» Неймар рассматривает предложения от «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что все три клуба согласились заплатить за бразильца 192 миллионов евро.

По информации ABC, в «Реале» Неймар будет получать 15 миллионов евро в год, в «ПСЖ» ему предложили 18, 5 миллионов евро в год, а в «Манчестер Юнайтед» – 17 миллионов евро.

Тем временем отец Неймара и его агент Вагнер Рибейро советуют футболисту уйти из «Барселоны» и принять одно из трех предложений.