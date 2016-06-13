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    На тренировку сборной России под видом медработников проникли двое арабов

    На территорию тренировочного центра сборной России в Круасси-сюр-Сен тайно проникли двое граждан. Охранникам удалось обнаружить и вывести незваных гостей, присутствовавших на тренировке российской команды под видом медицинских сотрудников. Как сообщает источник, после проверки паспортов оказалось, что они являются гражданами Саудовской Аравии.

    Напомним, в среду 15-го июня подопечным Леонида Слуцкого предстоит провести свой второй поединок на групповой стадии чемпионата Европы-2016 против сборной Словакии. В первом матче россияне добились ничьей с Англией (1:1).

    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2016 14:46
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 июня 2016, 22:41

      Какой-то иронический детектив получается! Если они действительно медработники от УЕФА,то почему они предъявив соответствующие документы, не обратились к официальным лицам ? Вместо этого проникают тайком-похоже,что хотели какую-то пакость нашей команде подстроить!

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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 июня 2016, 19:03

      Люди вы о чем тут пишите???

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ewgen1986 13 июня 2016, 19:03

      ....ну, какую тему ты зарядишь, о том и напишем!!!

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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Саня БУБА 17 июня 2016, 18:57

      Понятно своего мнения нет, поэтому что зарядят то и мусолите, как бабки на лавочке.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2016, 18:47

      А может арабы хотят научиться
      Играть лучше всех, как говориться.
      Россия научит, Россия покажет
      Крылатой ракетой в воротота не смажет.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > subbotaspartak 13 июня 2016, 19:01

      ....ну тогда уж надо было сначала в Цюрих....к кержакову...учиться точности ударов

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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 13 июня 2016, 18:41

      Футбол превратился в политику

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июня 2016, 18:38

      Не "гражданами", а подданными.

      Рассуждения и вопросы «гомо сапиенса», а не левака или демшизы.

      Саудовская Аравия – один из двух главным партнёров и союзников США на Ближнем Востоке (наряду с Израилем), то есть по версии мировой плутократии – просто «образец демократии». Это абсолютная монархия, в которой власть монарха ничем не ограничена. Кабинет министров состоит из родственников короля и назначается им самим. Пародия на парламент – Консультативная ассамблея – явление в истории права весьма оригинальное, ибо все 150 членов назначаются королём на четырёхлетний срок, но для каких целей, правоведы выяснить так и не смогли.
      Политические партии в стране запрещены, равно как и какие-либо митинги и проявления массового недовольства. Полиция наделена правом применять «любые средства» для пресечения незаконных собраний.
      Уголовное право основано на шариате. Законом запрещены устные или письменные обсуждения существующего политического строя.
      В стране строго запрещены употребление и оборот алкоголя и наркотиков, а также азартные игры.
      За воровство полагается отсечение кисти.
      Внебрачные половые отношения караются от наказания плетьми до казни.
      Гомосексуализм наказывается смертной казнью.
      За убийство, богохульство и «колдовство» (предсказание будущего, гадание, наведение порчи, любовный приворот и подобное) полагается смертная казнь.
      Пытки узаконены, при этом суды доверяют «признательным показаниям», даже если они получены под пытками или угрозой насилия.
      Официальная религия — ислам суннитского толка. Власти Саудовской Аравии разрешают людям иного вероисповедания въезжать в страну, но отправление культа им запрещено. Для въезжающих в Саудовскую Аравию иностранцев-немусульман существует запрет на посещение священных городов Мекки и Медины.
      В стране действует исламская религиозная полиция. Солдаты Шариатской гвардии постоянно патрулируют улицы и общественные заведения с целью пресечения попыток нарушения канонов ислама. В случае обнаружения нарушения виновный несёт соответствующее наказание (от штрафа до отсечения головы).
      Резонные вопросы, не касающиеся достоинств или недостатков указанного режима:
      Что, интересно, могли делать два подданных Саудовской Аравии на базе нашей сборной?
      Сколько ещё лет мировая плутократия будет насаждать по всему миру свою «демократию», в том числе и при помощи масштабных бомбардировок, как это было в Югославии, и учить весь мир жить, если имеет такого союзника?

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > cska-62 13 июня 2016, 18:58

      .....ой, братское сердце!!!...ну с какого ляду так много инфы про этих полуобезьян???

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Саня БУБА 13 июня 2016, 19:34

      Просто условный "Чубайс" мечтает о том, чтобы всё наше население делилось лишь на "воров" и "демшизу"... Так им проще управлять... Приходится давать маленький ликбез... Кроме того, весь Интернет переполнен информацией о связях "саудитов" с терроризмом... Оценок этой информации не даю сознательно, но вот об охране нашей сборной в Кремле должны теперь побеспокоиться... Специалисты у нас были и в "девятке", надеюсь, что они есть и в ФСО... А "саудиты" на базе нашей сборной - тревожный звонок!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > cska-62 13 июня 2016, 19:42

      ....думаю, нас здесь ни кто не услышит

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Саня БУБА 13 июня 2016, 20:06

      Это право каждого человека... Жить ему своим умом, анализируя имеющуюся информацию, или в результате пропаганды становиться в один из загонов для скота...

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 13 июня 2016, 18:06

      Эти люди действительно медработники УЕФА, просто у них не было полномочий. На свой страх риск хотели найти дырку в стене россйиской раздевалки, через которую Мутко, вытягивая свою длинную руку, подменяет анализы мочи.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 13 июня 2016, 18:02

      ....а что такого???....это только у нас медработники в белых саванах ходят...а у арабов - все!!!

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      Рейтинг: +6297

      порт 13 июня 2016, 17:54

      Поклонники Дзюбы.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > порт 13 июня 2016, 18:19

      Хахах,хорош)

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 июня 2016, 17:52

      ой вей... может бумкнуть.. не любят нас арабы..

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Semargl18 13 июня 2016, 19:03

      ...ой, та не скажи, изя!!! ..хава нагила!!!... а этим - могила

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 июня 2016, 17:47

      Просто восхищаются игрой, решили любым путём на ребят посмотреть. Но выгнали.

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