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    Неймар может перейти в «ПСЖ» летом 2017 года, его зарплата составит 40 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить свою карьеру в «ПСЖ».

    Бразильское издание UOL Esporte сообщает, что стороны провели переговоры, на которых присутствовал лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Трансфер должен состояться летом 2017 года, и на новом месте работы Неймар будет получат до 50 миллионов евро в год, 40 из которых составляет оклад, еще 10 – бонусы.

    По информации источника, бразильские игроки «ПСЖ» Маркиньос, Тиаго Силва, Давид Луис, Лукас Моура и Максвелл пытаются убедить своего соотечественника присоединиться к ним в парижском клубе.

    Ранее сообщалось, что того же мнения придерживается и отец Неймара.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 18:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 10 июня 2016, 19:57

      Утка. Барса не дебилы свое будущее продавать, им проще Месси толкнуть.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Димон Алма-Ата 10 июня 2016, 21:03

      тебе обязательно в каждом своем сообщении что-то про месси писать? ты прям латентный ненавистник месси

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 10 июня 2016, 19:34

      сколько сколько ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 10 июня 2016, 19:07

      Очередная утка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 10 июня 2016, 19:07

      Все, окончательно конец чемпионату франции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Мишанити 10 июня 2016, 18:55

      Его посадят , куда он перейдет )

      0
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