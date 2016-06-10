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    Роналду считает себя лучшим футболистом последних 20 лет

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом за последние 20 лет.

    «На каком месте я нахожусь в рейтинге среди футболистов за последние 20 лет? Нужно думать позитивно, а также отталкиваться от результатов, поэтому я назову лучшим себя.

    Лучшие спортсмены всегда оказывают большое влияние на свой вид спорта, и я думаю, что оказал большое влияние на футбол. Не могу сказать, что будет в будущем, но если вы можете бегать быстрее остальных, выше прыгать, быть сильным и ловким, то реализуете свой талант на максимум. Я проделал очень много работы для того, чтобы достичь самого высокого уровня, и я по-прежнему нахожусь на вершине. Я выкладываюсь полностью на каждой тренировке и в каждой игре. Хочу и дальше творить историю», – сказал Роналду.

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    Источник: AS

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    10.06.2016 15:22
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    Комментарии86
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 10 июня 2016, 20:20

      Роналдо красавец. Дохера пукальников подорвал. Удачи на Евро, скромняга!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > A7XKOLYAN93 10 июня 2016, 21:08

      удача на евро ему не поможет) вынесут беднг вперед ногами в 1.8)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 4 октября 2016, 19:10

      Ты серьезно???))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 10 июня 2016, 19:07

      Бля вот смешной:-)Конечно же у всех свое мнение,но.....У него много голов спору нет,но кому он забивал?В ЛЧ Атлетико,МС,ПСЖ 0 голов!!!А красивые голы для него это вообще редкость!!!Один в один его даже Вася Березуцкий сьел его,обводить он не умеет это факт!!!Я не фан Месси,но он один обводя по пол команды,даже Реал забивал сумашедшии мячи!!!А как играл Роналдо зубастик,многие малолетки на этом сайте даже не видели его игру!!!Тот же Зидан,Роналдиньо что они тварили на поле!!!И на последок,чего он добился со сборной?финал Евро...даже у Месси финал Мира!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > Psih86 10 июня 2016, 20:03

      победный пенальти забил Атлетико)

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 10 июня 2016, 20:49

      Кому он забивал? - самый тупой уже надоевший всем аргумент!!! Роналду забил Барсе столько же, сколько Месси забил Реалу в период с 2009 года (когда КР перешел в Реал).
      КР забил больше всех в истории в ЛЧ, а ЛЧ это такой турнир, где играют типа самые сильные клубы европы!
      Про дриблинг и красивые голы - полная чушь, посмотри хотя бы Ютуб, если не следишь за матчами Реала!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Тони Монтана 10 июня 2016, 20:49

      И это тоже важно, напомнить про Роберто Баджо?

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 10 июня 2016, 21:12

      факт то, что дриблинг у него стремится к 0. а красивые голы пролетают все реже. ну и да, про лучшего бомбардира лч, он и матчей дофига сыграл + стоит посмотреть, последние года 3 в лч, на его стату, на каких командах она так поднялась. да хотя бы этот год. львиная доля голов в группе за счет хет-триков и покеров мальме и шахте.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 11 июня 2016, 10:55

      13/14:
      1 гол АМ в Финале
      2 гола Баварии в 1/2
      1 гол Боруссии Д. в 1/4
      4 гола Шальке 04 в 1/8
      3 гола Юве в группе
      (+6 голов иным клубам)

      14/15:
      2 гола Юве в 1/2
      3 гола Шальке 04 в 1/8
      1 гол Ливерпулю в группе
      (+4 гола иным клубам)

      15/16:
      3 гола Вольфсбургу в 1/4
      2 гола Роме в 1/8
      5 голов Шахтеру в группе
      (+ 6 голов иным клубам)

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 11 июня 2016, 11:03

      А теперь хочешь статистику твоего разлюбимого Месси? Лови:

      13/14:
      2 гола МС в 1/8
      3 гола Милану в группе
      3 гола Аяксу в группе
      (больше ничего)

      14/15:
      2 гола Баварии в 1/2
      2 гола ПСЖ в группе
      3 гола Аяксу в группе
      (+3 гола иным клубам)

      15/16:
      3 гола Арсеналу в 1/8
      2 гола Роме в группе
      1 гол Байеру в группе
      (и больше ничего)

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 11 июня 2016, 11:08

      Вот и зацени, что КР забивает практически в каждом матче, делая покеры Мальмё в группе, не забывая забивать ЮВе и Ливерпулю (5-11 голов в группе), а потом стабильно забивает в плейофф в плоть до финала (5-8 голов в плей-офф).
      А Месси забивает около 5 голов в группе и 2-3 гола в плейофф, причем только в одном противостоянии.
      По этому показателю КР выше, причем намного!

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 11 июня 2016, 11:09

      А если брать силу клубов, то это еще можно поспорить, например об Аяксе, которому Месси 6 голов отгрузил, или о Байере или о Милане 13/14 года....

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > Schicko_008 11 июня 2016, 11:18

      Вот все и подтвердилось!!!В ЛЧ за эти три года кроме Баварии,ни кому толком и не забивал,Юве их вынес,в финале Рамос спас,а в этом году так вообще шлаку,а в финале он вообще играл все 120 минут его не было:-)Его сборная даже России проигрывает,и где он лучший?А то что он дерево это факт,как наш Погребняк,там и ютуб не нужен,сейчас на Евро и посмотрим,кстати он там будет играть вообще?:-)

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > Schicko_008 11 июня 2016, 11:22

      Мне интересно они в ЛЧ только по три года играют?кстати что там со сборными?

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 11 июня 2016, 11:28

      3 года в ЛЧ - потому что критика была про последние три года Роналду от Алексфора. Если смотреть предыдущие там все тоже самое.
      В смысле никому не забивал, кроме баварии?? Чувак, перечисли мне клубы, которые ты не называешь шлаком, а то у меня закрались подозрения в твоей школьности!
      А со сборными лучше тебе не знать... Там Месси отсасывает, как и с ЛЧ. Не веришь - глянь вики!

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > Schicko_008 11 июня 2016, 11:33

      Да и при чем здесь вообще Месси???Я лично считаю что Зубастик настоящий Роналдо который,играл на много круче КР!!!2а золото ЧМ!!!кстати в любимом ютубе можно посмотреть как он играл!!!

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > Schicko_008 11 июня 2016, 11:35

      Месси лучший игрок предыдущего ЧМ,даже учитывая проигрыш,а КР вообще играл там?

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 11 июня 2016, 11:38

      Месси:
      2014 (8 голов): Словения, Босния, Иран, Нигерия (2), Гонг Конг (2), Хорватия
      2015 (4 гола): Парагвай, Боливия (2), Мексика
      2016 (4 гола): Боливия, Панама (3)

      Роналду:
      2014 (8 голов): Швеция (3), Камерун (2), Гана, Дания, Армения
      2015 (3 гола): Армения (3)
      2016 (3 гола): Бельгия, Эстония (2)

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 11 июня 2016, 11:40

      "2а золото ЧМ" да брось в 1994 он ни секунды на поле не был!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 11 июня 2016, 11:41

      Он был очень крут, но из-за травм он не реализовал себя полностью... К большому сожалению... Поэтому у него мало по-настоящему крутых сезонов, мало (для его уровня) голов, и т.д.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 11 июня 2016, 11:42

      Да какой он лучший игрок ЧМ? Это же просто бред! Даже в Аргентине лучшим был ДиМария!

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 > Schicko_008 11 июня 2016, 11:53

      Я спор закончил!!!Можно вечно спорить на такие темы,доказывая!Мне вообще по х.. на них:-)

      0
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      Рейтинг: +5

      adro > Psih86 11 июня 2016, 15:07

      Да с обводкой у него беда полная

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 11 июня 2016, 21:42

      месси моего любимого? ну ты додик) мы говорили про красивые голы и дриблинг. дриблинг практически нулевый, голов красивых все меньше. а теперь иди дальше фапать на роналду.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 11 июня 2016, 21:48

      отсасывает месси в сборной? так сколько там роналду играет и сколько месси? та же ситуация и в клубе, в лч, в частности. у месси голов на одну игру больше, чем у твоего разлюбимого роналду, ну а про гп вообще молчу. и да, последние года с приходом суареса и неймара перестал брать роль единоличного бомбардира, роналду же, как и раньше, все отскоки подбирает.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 11 июня 2016, 21:51

      месси играл на чм отлично. ди марии твоего уже после 1/4 не было. как он лучшим может быть? за гол швейцарии, кстати, с передачи месси? если месси и не лучшим был, то в числе лучших наряду с роббеном, маскерано, хамесом.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 11 июня 2016, 21:54

      считать роналду лучшим за количество голов - признак поверхностного понимания футбола. мюллер вообще под 1500 положил. его кто-то считает лучшим игроком? бомбардиром, но не игроком. нет у твоего роналду ни видения поля, ни футбольного мозга. замыкания и штрафные на удачу.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 13 июня 2016, 14:04

      "у месси голов на одну игру больше, чем у твоего разлюбимого роналду" А у Неймара еще больше и что?
      "последние года с приходом суареса и неймара перестал брать роль единоличного бомбардира" в том-то и суть, что великие всегда берут на себя эту функцию... Пеле, Марадонна практически в одиночку выигрывали ЧМ...
      "роналду же, как и раньше, все отскоки подбирает" Не так ли должен делать лучший нападающий?

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alexfor 13 июня 2016, 14:09

      "ди марии твоего уже после 1/4 не было".
      Ну так без него Аргентина ничего и не показала - скучнейшая игра без обострений, ни одного забитого гола, победа по пенальти в 1/2... А вот до полуфинала шли очень хорошо! Так что вывод напрашивается...

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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 13 июня 2016, 14:12

      "мюллер вообще под 1500 положил. его кто-то считает лучшим игроком?" Поверь мне, очень многие его считают лучшим! (И в официальных встречах Герд забил 723 мяча).

      "нет у твоего роналду ни видения поля, ни футбольного мозга. замыкания и штрафные на удачу"
      Да-да, у него ничего нет, ему просто везет! Причем везет только ему, и больше никому! Снимаю шляпу перед таким неповерхностным, глубоким понимание футбола!!))

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 13 июня 2016, 20:30

      "Пеле, Марадонна практически в одиночку выигрывали ЧМ" - бред. где был бы марадона без гола бурручаги в финале чм, (и это я еще не вспоминаю про руку бога)? почему великие марадона и пеле, ну и твой фаворит роналду не лучшие бомбардиры чм?? да потому что такие трофеи выигрывает команда, а голы армении, хетафе и т.п.командам нетрудно забивать пачками таким игрокам. это ты почему-то решил, что великие берут роль бомбардира на себя, с действительностью не имеет ничего общего. ну так я сказал, он на данный момент лучший забивала, но не футболист в общем понимании этого слова.

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 13 июня 2016, 20:32

      а что она интересного показала с ним, чем он конкретно выделился, кроме гола в 1/8 причем с передачи месси.

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 13 июня 2016, 20:36

      ну такие, как мы с тобой, может, и считаем. а уж те, кто разбирается в футболе получше нашего, далеко не в первых рядах отводят ему место. иметь отличное голевое чутье и при этом с трудом отдавать точный пас на 3 метра, как и в случае с роналду - не показатель величайшего игрока. месси в отличие от них показал, что и забивать пачками может, и пасы точнейшие выдает на 35-40 метров, и дриблинг один из лучших на планете, да в целом, понимание игры и виденье поле отличное. это ли не показатели лучшего игрока?

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Schicko_008 13 июня 2016, 20:39

      ну а в чем ты не согласен насчет роналду? у него хорошее виденье поля? он выдает шедевральные пасы или что? еще раз говорю, он второй герд мюллер. отличное голевое чутье, знает, где надо находиться, чтобы подставить ногу, ну и игра головой отменная, но это не делает его лучшим, как до тебя не дойдет. мало этого для того, чтобы считаться лучшим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 > Psih86 13 июня 2016, 21:21

      Лол, мне Вас жаль, сударь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 10 июня 2016, 19:02

      Лучший или нет, но как по мне он вложил в современный футбол больше чем месси

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Lordfrax 10 июня 2016, 19:45

      шампуня и одеколона точно намного больше,а крема и гелей так всяких- так там вааще месся и в подмётки кристинки не гож.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Lordfrax 10 июня 2016, 21:14

      и чего же он вложил? его запомнят, как хорошего бегунка и забивалу. но не как умного игрока и маэстро на поле, коим является месси, иньеста, хави, например.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax > alexfor 11 июня 2016, 00:52

      чувак он икона футбола, самый распиаренный футболист, таким же был бэкхем. ЧТобы не было вопросов, то мне симпотична барселона и месси я считаю топ1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 10 июня 2016, 18:34

      Нет, португальский Месси не может быть лучше настоящего Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 10 июня 2016, 18:13

      И правильно считает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 июня 2016, 17:59

      Базара нет)))Только он с нами это не согласовал :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 10 июня 2016, 17:36

      Высокая самооценка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 10 июня 2016, 17:12

      Интересно, все несогласные с КР, кого назовут? последние 20 лет: 1996-2016.
      Вижу такие варианты:
      1) Месси 2) Зидан 3) Роналдо да Лима 4) Рауль 5) Анри 6) Роналдиньо 7) Хави/Иньеста

      При этом если брать Роналдо, Рауля и Анри (то есть центронапов), то они могут быть великими благодаря количеству забитых мячей и только. У этой тройки и правда очень много голов - каждый в топ-50 бомбардиров в истории, но Роналду из давно уже "перестрелял". Там цифры даже несравниваемые уже.

      Если брать Роналдиньо, то у него было 3 с половиной очень крутых сезона в Барсе и все. Больше он так нигде не феерил... С таким же успехом можно в ранг великих возводить и Оуэна, если судить по его 3 сезонам в Ливерпуле. Это не правильно.

      Хави, Иньеста, Зидан - игроки вообще другой функции на поле. От Роналду ждут голов, а не разрезающих передач. Невозможно сравнивать... Это как сравнивать Зидана и Рональдо - те вообще в одно время и в одном клубе играли - и кто их них круче?

      Ну и, наконец, Месси... здесь мир расколот и можно спорить, но КР имеет полное право считать лучшим именно себя, а не Месси при их тотальном равенстве.

      ПС. понятно, что были и еще крутые игроки, но остальные совсем уж не дотягивают, хотя они тоже вошли в историю как великие.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      cruiff > Schicko_008 10 июня 2016, 18:46

      Месси и Роналду не равны. Месси лучший игрок в истории футбола, а Роналду, пожалуй, входит в пятерку.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > cruiff 10 июня 2016, 20:37

      и на чем основано сие утверждение?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      cruiff > Schicko_008 10 июня 2016, 21:35

      5 Золотых мячей, лидер лучшей команды в истории (Барселона Пепа).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > cruiff 11 июня 2016, 11:22

      золотые мячи? Серьезно? ЛОЛ Тогда твоя пятерка: Месси, Роналду, ван Бастен, Кройф и Платини????))))
      По поводу лидерства в команде Гвардиолы не согласен... Месси никогда не был лидером никакой команды, в той Барсе лидерами были Хави, Иньеста и Пуйоль.
      А если ты хотел сказать, что он был основным забивалой в той команде (08/09-11/12 (то есть 4 сезона)), то за последние 4 сезона Роналду забил поболее.... так что тоже не годится...

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      cruiff > Schicko_008 11 июня 2016, 13:04

      Нет, моя пятерка - Месси, Зидан, Марадона, Пеле, Роналду. Ну а насчет той Барсы, то ты видать не тем местом смотрел футбол)) Месси забивал голы в каждом важном матче, Месси установил мировой рекорд (91 гол) и т.д.

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      Schicko_008 > cruiff 13 июня 2016, 14:17

      Как же так? У Зидан всего 1 ЗМ, а у Марадонны и Пеле их вообще нет! )))
      Про ту Барсу - но Месси не был ее лидером, он просто много забивал (и его рекорд божественен!), но это рекорд ОДНОГО сезона. Нельзя называть лучшим игроком того, кто провел один выдающийся сезон (а по сумме 4 сезонов той Барсы Месси забил меньше, чем КР за последние 4 года).
      И кстати, Роналду как раз всегда являлся лидером Реала и сборной!)

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      тигр 102 10 июня 2016, 17:06

      Вы видели, когда играли португалия-эстония, когда Куарежма пробил и забил гол. Мяч летел в ворота, а Роналду хотел дотронутся мяча и записать гол себе. Он играет на себя.

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      Schicko_008 > тигр 102 10 июня 2016, 17:16

      эм... он забил 2 гола за свою сборную... это типа показатель крутого игрока! ЛОЛ

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      тигр 102 10 июня 2016, 17:02

      чето я его не видел в финале ЛЧ. Он в своем репертуаре

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      Schicko_008 > тигр 102 10 июня 2016, 17:15

      не смотрел что ли? посмотри запись! Роналду там был, а Месси, Иньесты и прочих не было... потому что их выбила команда, которая проиграла Реалу в финале! ЛОЛ

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      cruiff > Schicko_008 10 июня 2016, 18:45

      Атлетико не проигрывал Реалу в финале. Реал вообще дошел до финала благодаря подставной жеребьевке. Этот титул победителя ЛЧ просто мусорный.

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      Schicko_008 > cruiff 10 июня 2016, 20:40

      ты просто этого еще не понял, но Атлетико проиграл Реалу в финале ЛЧ!) Какая еще подставная жеребьевка, самому не смешно? Реал победил всех с кем играл в том же формате, что и остальные... и Реал победил АМ, который не смогли победить ни Барса, ни Бавария... просто нужно признавать поражения... Счет всегда на табло!

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      cruiff > Schicko_008 10 июня 2016, 21:42

      На табло счет 1:1. По пенальти это не победа. Атлетико это сильнейшая команда ЛЧ этого сезона, обыгравшая Баварию и Барселону. А Реал всего лишь победил довольно-таки средние команды, которые были искусственно подобраны ему на якобы случайной жеребьевке.

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      Schicko_008 > cruiff 11 июня 2016, 11:29

      "По пенальти это не победа" Жжошь! Пеши Есчо!

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      cruiff > Schicko_008 11 июня 2016, 13:05

      Вы не победители ЛЧ, а лишь короли жеребьевок ))

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