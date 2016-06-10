Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» и Райола не могут прийти к согласию относительно зарплаты Погба

    Стали известны детали переговоров между «Реалом» и агентом полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Мино Райолой.

    Сообщается, что представители мадридского клуба встретились с агентом в Монако для обсуждения личного контракта игрока в случае его перехода в «Реал».

    По информации источника, мадридцы предлагают футболисту зарплату в размере девяти миллионов евро в год, тогда как Райола настаивает на сумме в 12–13 миллионов. Сам контракт, как предполагается, будет рассчитан на пять лет.

    Ранее появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» опередил «Реал» в борьбе за игрока «Ювентуса».

    В минувшем сезоне футболист сыграл за «Ювентус» 49 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 результативных передач.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2016 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 июня 2016, 08:34

      зарплата хорошая можно будет отдыхать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dmitri80 10 июня 2016, 02:42

      Жаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 10 июня 2016, 01:40

      Опять этот жирный. Все соки выжмет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11