Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан и Перес отказались от идеи приобрести Де Хеа

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес приняли решение не возобновлять попытки приобретения вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Сообщается, что Зидан полностью доволен игрой основного голкипера Кейлора Наваса, рассчитывает на него в будущем и опасается, что трансфер Де Хеа может привести к уходу нынешнего стража ворот «Реала».

    Что касается Переса, то, по информации источника, президент мадридцев ценит Де Хеа, но склонен к тому, чтобы не нарушать сложившийся в команде порядок.

    Напомним, «Реал» пытался приобрести Де Хеа прошлым летом, но тогда сделка сорвалась.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      NOVA 11 июня 2016, 21:21

      вот и правильно... Кейлор куда лучше!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > NOVA 11 июня 2016, 23:42

      не лучше, конечно, но очень хорош)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 июня 2016, 00:47

      вот и правильно!Де Хеа наш)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 10 июня 2016, 00:03

      Наконец - то! Надоели уже.. Кейлор - отличный вратарь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > latka1 10 июня 2016, 07:29

      Кейлор не просто отличный, он лучший, и за те 2 года что прошли с ЧМ-2014 постоянно это доказывает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 9 июня 2016, 19:43

      Де Хеа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2016, 19:06

      Ну, наконец то Зиди убедил Перца, хватило аргументов. Молодец !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > sv1969 9 июня 2016, 19:20

      С Погба по- серьёзнее,там вроде бы и Зидан в теме ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > sv1969 10 июня 2016, 07:30

      Вроде Морату в МЮ сватают уже, правда куда им столько, и Морату и Погба :)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11