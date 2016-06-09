Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Месси не хватает характера, чтобы быть лидером»

    Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона выразил мнение, что его соотечественнику форварду «Барселоны» Лионелю Месси не хватает характера, чтобы быть лидером национальной команды.

    «Лионель – очень хороший человек, но он не имеет никакой индивидуальности. Ему не хватает настоящего характера, чтобы быть лидером», – сказал Марадона.

    Напомним, что в составе сборной Аргентины Месси до сих пор не выиграл ни одного значимого трофея. 28-летний форвард два раза уступил в финале Кубка Америки, а также один раз проиграл в решающем матче чемпионата мира.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Память-АБЗ 10 июня 2016, 01:55

      А чего добились вы чтобы обсуждать его так грубо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      realman2010 9 июня 2016, 21:01

      Пока Месси не возьмёт кубок мира, он просто обладатель множества рекордов.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > realman2010 10 июня 2016, 06:45

      бред. множество великих игроков так и не брали кубок мира, но от этого они не становятся посредственными игроками.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch > realman2010 10 июня 2016, 12:35

      При чём тут Кубок Мира? Что Шевченко,Рауль,Баджо,Ибрагимов
      ич - просто обладатели множества рекордов?а если бы он родился в Либерии , как Джордж Веа - которая никогда не станет ЧМ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 июня 2016, 20:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За то у него хватает бабла, а трофеев и рекордов в 21 веке никому не переплюнуть, по сему плевал он на всяких там с характером наркош марадонов-бибизян

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 9 июня 2016, 20:34

      А ему это надо?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 9 июня 2016, 19:41

      ЪЪЪЪ

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 9 июня 2016, 19:40

      марадона месси советует немного порошка понюхать и он станет лидером:)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Марадоне Месси как кость в горле - Покоя никак не даёт , ему то, что Месси лучше него...

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > AtticusFinch 9 июня 2016, 19:40

      ухуху) этот гном дальше бабсы сунуться боится) потому что нигде не заиграет больше)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 10 июня 2016, 06:47

      мнения еще одного аутиста. если он хочет играть в команде, которая его с пеленок растила, до конца карьеры, это не значит, что он чего-то боится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 > кто там 10 июня 2016, 17:14

      ты тупой. Человек просто верен своей команде. Барса ему покупала лекарства гормона роста. Вот он и хочет помогать Барсе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 > кто там 10 июня 2016, 17:15

      это ты гном по сравнению чего достиг Месси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11