Марадона: «Месси не хватает характера, чтобы быть лидером»

А чего добились вы чтобы обсуждать его так грубо?
Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона выразил мнение, что его соотечественнику форварду «Барселоны» Лионелю Месси не хватает характера, чтобы быть лидером национальной команды.
«Лионель – очень хороший человек, но он не имеет никакой индивидуальности. Ему не хватает настоящего характера, чтобы быть лидером», – сказал Марадона.
Напомним, что в составе сборной Аргентины Месси до сих пор не выиграл ни одного значимого трофея. 28-летний форвард два раза уступил в финале Кубка Америки, а также один раз проиграл в решающем матче чемпионата мира.