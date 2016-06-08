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    Бальде Кейта попал в сферу интересов «Барселоны» и «Реала»

    «Барселона» и «Реал» проявляют заинтересованность в услугах форварда «Лацио» Бальде Кейта. Между агентом 21-летнего игрока и главой Королевского клуба Флорентино Пересом в ближайшее время должна состояться встреча.

    Кейта – воспитанник «Барселоны», волею случая покинувший ее из-за невинной шутки над партнером по академии сине-гранатовых. Руководство академии не обладало таким же чувством юмора, как у Кейта, поэтому «сослало» его в аренду в футбольную школу «Корнеллы». Там нападающий наколотил 47 голов за сезон, после чего принял решение не возвращаться в «Барселону» и связал себя контрактом с «Лацио».

    В минувшем розыгрыше Серии А Кейта принял участие в 31-м поединке, отметившись четырьмя забитыми мячами.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.06.2016 21:58
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