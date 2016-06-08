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    Моуринью: «Байи попал в подходящий клуб для профессионального роста»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку новичку своей команды защитнику Эрику Байи, который обошелся англичанам в 32 миллиона евро.

    «Байи является молодым центральным защитником, щедро одаренного природой. В последнее время он здорово прибавил и способен стать одним из лучших. Я с огромным нетерпением жду начала работы с ним. Эрик попал в подходящий клуб для профессионального роста», – заявил Моуринью.

    Напомним, что сегодня было официально объявлено о переходе Байи в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала»

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.06.2016 16:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      gore88 8 июня 2016, 17:44

      Чё так дорого? Как Анжи какой-то переплачиваем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 июня 2016, 16:33

      первый пошел

      1
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