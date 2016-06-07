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    Бертран прибыл в Англию для прохождения медосмотра в «МЮ»

    Защитник «Вильярреала» Эрик Бертран прилетел в Англию для прохождения медицинского осмотра в «Манчестер Юнайтед». Если у игрока не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет контракт с «красными дьяволами». Представители 22-летнего ивуарийца надеются, что это произойдет не позднее пятницы.

    Как сообщалось ранее, сумма вероятной сделки составит 30 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Бертран принял участие в 25-ти матчах, заработав в них девять желтых карточек.

    Источник: Daily Mail

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    07.06.2016 16:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 8 июня 2016, 10:16

      Какой ещё Эрик Бертран, может Эрик Байи...

      2
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > C_R_777 8 июня 2016, 10:37

      Поправили в базе, но в полном имени есть Бертран - Э́рик Бертра́н Байи́

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июня 2016, 17:05

      Может и хороший защитник, но 40 лямов евро, слишком дорого...

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > ivanthebest 7 июня 2016, 17:17

      Это МЮ
      Расслабься

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > MrVanes-Zenit 7 июня 2016, 19:11

      При чем тут МЮ, посмотри на Европу, на все команды, за какие деньги они покупают игроков... все сошли с ума, за чуть хорошего игрока уже просят 30-.... млн.... бред

      2
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