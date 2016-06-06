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    Рауль надеется, что «Атлетико» в ближайшее время выиграет Лигу чемпионов

    Бывший нападающий «Реала» Рауль выразил надежду, что «Атлетико» в ближайшие годы станет победителем Лиги чемпионов. Напомним, что команда Диего Симеоне в последнее время дважды выходила в финал турнира, но оба раза уступала «сливочным».

    «Надеюсь, что «Атлетико» все же завоюет этот трофей в скором времени. Уверен, что команда заслужила эту награду, учитывая ту работу, которую она проделала», – сказал Рауль.

    Источник: Marca

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    06.06.2016 07:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 июля 2016, 15:47

      работу может и проделали большую, но для ЛЧ будет не солидно, если выиграет команда, играющая в антифутбол!

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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 6 июня 2016, 08:29

      Так и есть.

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