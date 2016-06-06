Рауль надеется, что «Атлетико» в ближайшее время выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий «Реала» Рауль выразил надежду, что «Атлетико» в ближайшие годы станет победителем Лиги чемпионов. Напомним, что команда Диего Симеоне в последнее время дважды выходила в финал турнира, но оба раза уступала «сливочным».

«Надеюсь, что «Атлетико» все же завоюет этот трофей в скором времени. Уверен, что команда заслужила эту награду, учитывая ту работу, которую она проделала», – сказал Рауль.