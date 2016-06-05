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    «Реал» может провести переговоры с Де Хеа накануне Евро-2016

    Переговоры между «Реалом» и голкипером «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давидом Де Хеа на предмет возможного перехода могут пройти накануне Евро-2016. На этом настаивает сам игрок, который хочет определиться со своим будущим до старта континентального первенства.

    В случае положительного исхода переговоров, де Хеа обойдется «сливочным» в 50 миллионов евро. Отметим, что видеть испанского стража ворот в команде уже долгое время хочет президент Королевского клуба Флорентино Перес.

    При этом, вероятный переход Де Хеа не вызывает радости у наставника «Реала» Зинедина Зидана, для которого вратарь Кейлор Навас по-прежнему является номером один в воротах.

    Источник: AS

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    05.06.2016 13:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 5 июня 2016, 16:57

      Дырявый он, тер штеген стабильнее

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      DiJock > BlackMurder 5 июня 2016, 20:29

      С каждым комментарием подобной направленности в мире смеётся одним Флоренци больше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ruadba > BlackMurder 7 июня 2016, 11:14

      Да конечно))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Kulim 5 июня 2016, 15:48

      Да когда же он угомонится?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2016, 15:27

      Поговорить можно с любым....и с Месси и неймаром и с сычевым...вот только толку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 июня 2016, 15:02

      Да не нужен он!
      Кейлор заслужил быть первым номером, что и доказал

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 июня 2016, 14:33

      Лучше бы касильяса вернули(((

      -3
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