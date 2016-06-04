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    «МЮ» заплатит за Бертрана 30 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению защитника «Вильярреала» Эрика Бертрана.

    Сообщается, что стороны уже достигли договоренности об этом трансфере, который обойдется манкунианцам приблизительно в 30 миллионов евро.

    Футболистом интересовались также «Лестер» и «Барселона». В завершившемся сезоне Бертран сыграл за «Вильярреал» 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    04.06.2016 21:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 5 июня 2016, 00:45

      Надеюсь будет удачная покупка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 4 июня 2016, 23:19

      Уж лучше Райана

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 4 июня 2016, 23:04

      ))))

      1
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