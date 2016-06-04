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    Бартра: «Буду любить «Барселону» и наслаждаться ее игрой просто как еще один куле»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра обратился с прощальным письмом к болельщикам «Барселоны», из которой он перешел в немецкий клуб.

    «Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что делал все, что от меня требовалось.

    Я достиг своей детской мечты, за которую боролся и ради которой стольким пожертвовал – стать игроком «Барселоны», где я многого добился с лучшей командой в мире.

    Благодарю всех одноклубников, у которых я многому научился как профессионал и как личность. И прежде всего хочу сказать отдельное спасибо всем болельщикам.

    Несмотря на расстояние, я продолжу любить «Барселону» и наслаждаться ее игрой, просто как еще один куле», – написал Бартра.

    Источник: Squawka Football

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    04.06.2016 19:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 5 июня 2016, 00:16

      Объясните, пожалуйста, что такое куле?

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Mr.Kramer 6 июня 2016, 19:19

      болельщик Барсы

      0
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer > VGreen 9 июня 2016, 12:23

      Спасибо. А то я уже начал думать, что на Бомбардире ошибки не исправляют.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:39

      Детская мечта- это нечто...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 июня 2016, 19:17

      Оставили бы не хуже пике

      0
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