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    Торрес хочет, чтобы Симеоне остался

    Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что хочет, чтобы главный тренер Диего Симеоне остался в клубе. После поражения в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:5 по пенальти), Симеоне сказал, что он не хочет принимать поспешных решений и гарантировать, что он останется в клубе.

    «Симеоне уходит? Это слухи. Вся команда поддерживает Диего и мы хотим, чтобы он остался. Если ему надо время на размышление, то он этого заслуживает. Сейчас он наш тренер, а все остальное – слухи», – сказал Торрес.

    В минувшем сезоне под руководством аргентинского специалиста «матрасники» дошли до финала Лиги чемпионов и заняли третье место в чемпионате Испании.

    Источник: AS

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    02.06.2016 19:18
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