Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Уровень Премьер-лиги заметно повысится»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается зацикливаться в предстоящем сезоне на противостоянии только лишь с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «По своему опыту могу сказать, что нельзя быть наивным. Я два года работал в Испании, где чемпионом становился либо я, либо он. Поэтому там в этом индивидуальном соперничестве был какой-то смысл. Но в Англии такое невозможно: если будем зацикливаться друг на друге, сводить все к противостоянию «МЮ» с «Сити», то чемпионом может стать кто-то третий.

    Я могу точно сказать, что уровень Премьер-лиги повысится после прихода новых игроков и тренеров. Четыре разных чемпиона за четыре года – это показатель того, насколько турнир стал более соревновательным, в том числе благодаря распределению доходов от телеправ. При этом, в других чемпионатах гранды всегда остаются грандами», – сказал Моуринью.

    Напомним, в Испании Моуринью тренировал «Реал», а Гвардиола работал в «Барселоне».

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 07:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 1 июня 2016, 11:16

      ясен пень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 июня 2016, 09:10

      Рубилово в АПЛ намечается, впрочем как всегда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11