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    Габи: «Нет ничего лучше, чем выиграть ЛЧ, победив в финале одну из лучших команд планеты»

    Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, встреча состоится сегодня в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Мечтал о завоевании кубка – не только в последнее время, а с самого детства. Это самый важный матч в нашей жизни. Когда мечтаешь, то всегда – о больших успехах. И это будет очень большой день для всех нас.

    «Реал» такие матчи всегда проводит на высочайшем уровне, поскольку у него богатый опыт. У «Реала» есть нужные игроки и все остальные необходимые ресурсы. Это будет самый сложный для нас матч против «Реала» за последние три года. Нет ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов, победив в финале одну из лучших команд планеты. И у нас сейчас как раз такая ситуация», – отметил Габи.

    Источник: УЕФА

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    28.05.2016 11:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 мая 2016, 13:30

      Финал нужно выгрызать зубами, вперед Атлетико, верим в тебя!

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 мая 2016, 11:29

      Атлетико возьмет трофей,это месть,реванш

      1
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 28 мая 2016, 11:23

      Настало ваше время!вперёд Атлетико!

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