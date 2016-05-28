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    Торрес: «Матч против «Реала» – самый важный за всю мою жизнь»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметил важность предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет сегодня на стадионе «Сан-Сиро».

    «Нет никаких сомнений, что это самый важный матч за всю мою жизнь. В «Атлетико» я очень счастлив. Здесь в пять лет я делал первые футбольные шаги. Предстоящая игра будет существенно отличаться от всего, что было раньше. Мне уже довелось выиграть Лигу чемпионов с «Челси», больших успехов я добился со сборной Испании. Но данный финал занимает особое место в моем сердце.

    «Реал» – великий клуб, один из лучших в мире. У нас один город, и мы счастливы, что можем переписать историю. Очень рады возможности вписать новую главу в историю «Атлетико». Да, в последние годы наш клуб действительно добился многого, но мы не можем себе позволить жить воспоминаниями. Нам сейчас выпала блестящая возможность. История все время дополняется. У нас есть шанс повлиять на нее, и мы этот шанс используем», – сказал Торрес.

    Источник: УЕФА

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    28.05.2016 10:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      liver2015 28 мая 2016, 18:02

      Торрес по своему легенда сборной испании, атлетико, ливерпуля

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 28 мая 2016, 18:01

      ребята зачем так унижать футболиста который делает все что возможно в его руках и ногах

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 28 мая 2016, 16:45

      Бревнище. Каждый матч пиз..ит что он у него важен. Шлак беспонтовый. Как и Атлетико шлак команда. Антифутболисты хуевы. Буду рад если Реал разгромит этот недоклуб. Хоть и не нравится эта команда. Но уж лучше они чем эти хер пойми что.

      0
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      Рейтинг: +74

      liver2015 28 мая 2016, 10:59

      Торрес забьет решающий гол

      1
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