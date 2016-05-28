Моуринью будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 13 миллионов в год

Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, о назначении которого было объявлено ранее.

Заработная плата Моуринью в английском клубе составит 13 миллионов евро в год, утверждает газета Correio da Manha.

Также в договоре португальского специалиста имеется пункт, согласно которому в случае победы в Лиге чемпионов он получит бонус в размере 20 миллионов евро.