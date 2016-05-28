Моуринью будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 13 миллионов в год

Вот, куда идут народные деньги простых англичан, хотел бы я спросить ??? Вот это распил так распил ! Немедленно вернуть деньги рабочим Арсенала и английским бабушкам !
Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, о назначении которого было объявлено ранее.
Заработная плата Моуринью в английском клубе составит 13 миллионов евро в год, утверждает газета Correio da Manha.
Также в договоре португальского специалиста имеется пункт, согласно которому в случае победы в Лиге чемпионов он получит бонус в размере 20 миллионов евро.