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    Моуринью будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 13 миллионов в год

    Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, о назначении которого было объявлено ранее.

    Заработная плата Моуринью в английском клубе составит 13 миллионов евро в год, утверждает газета Correio da Manha.

    Также в договоре португальского специалиста имеется пункт, согласно которому в случае победы в Лиге чемпионов он получит бонус в размере 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.05.2016 07:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 28 мая 2016, 17:04

      Вот, куда идут народные деньги простых англичан, хотел бы я спросить ??? Вот это распил так распил ! Немедленно вернуть деньги рабочим Арсенала и английским бабушкам !

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 мая 2016, 10:38

      Зачем ему столько денег...?

      0
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 28 мая 2016, 10:31

      С такой з/п и 13 не нужна))))

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 28 мая 2016, 10:19

      ему и 20 не дал

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 мая 2016, 08:12

      Мля, я что проклят кем то, как люди деньги зарабатывают?

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