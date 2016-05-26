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    Моуринью и «Манчестер Юнайтед» подпишут контракт в пятницу

    «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с Жозе Моуринью уже в эту пятницу. Как сообщает источник, вероятность того, что португальский специалист «узаконит» свои отношения с «красными дьяволами» 27-го мая, достаточно высока. Напомним, сегодня появилась информация о заминке в переговорах между сторонами по причине имиджевых противоречий.

    «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии сезона-2015/16, а в АПЛ финишировал на пятой строчке в таблице. В итоге, руководством клуба было принято решение освободить с должности главного тренера голландца Луи ван Гаала.

    Источник: Skysports

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    26.05.2016 01:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 26 мая 2016, 09:37

      Мудрое решение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 26 мая 2016, 07:26

      да подпишите вы его уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 мая 2016, 06:42

      Сомнительное решение всё-таки. Не та нынче мотивация у Маура!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 мая 2016, 03:44

      Опять потеряем более менее яркую атакующую команду. Надо спасать, пока не поздно, но не с Мауриньо.

      1
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      Рейтинг: +50

      roskaz > Superviser77 26 мая 2016, 04:52

      Вы уж определитесь что вам важнее, красивая игра или чемпионство.

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