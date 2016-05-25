Рауш сменил «Дармштадт» на «Кельн»

«Кельн» объявил о трансфере полузащитника «Дармштадта» Константина Рауша. Соглашение 26-летнего футболиста с красно-черными рассчитано до 2019 года.
Уроженец Томи перешел в новый клуб в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «лилиями» истек.
В минувшем сезоне Бундеслиги Рауш провел 31 матч, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.
Herzlich willkommen beim #effzeh, Konstantin „Kocka“ #Rausch: https://t.co/wevHwPG27T pic.twitter.com/p0QC5xrif0— 1. FC Köln (@fckoeln) 25 мая 2016 г.