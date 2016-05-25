Рауш сменил «Дармштадт» на «Кельн»

«Кельн» объявил о трансфере полузащитника «Дармштадта» Константина Рауша. Соглашение 26-летнего футболиста с красно-черными рассчитано до 2019 года.

Уроженец Томи перешел в новый клуб в статусе свободного агента, так как срок его контракта с «лилиями» истек.

В минувшем сезоне Бундеслиги Рауш провел 31 матч, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.