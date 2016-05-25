Моуринью пригласит Бензема в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Реала» Карим Бензема новый сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, инициатором перехода французского футболиста является Жозе Моуринью, который считается главным претендентом на должность наставника «красных дьяволов».

В 27-ми матчах минувшего чемпионата Испании форвард забил 24 гола и сделал семь результативных передач.