Моуринью пригласит Бензема в «Манчестер Юнайтед»

Блин, как же не хочется, что Маур МЮ тренировал, МЮ всегда славился своими воспитанниками, а теперь как на базаре, а у нас только молодежь начала раскрываться
Форвард «Реала» Карим Бензема новый сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает источник, инициатором перехода французского футболиста является Жозе Моуринью, который считается главным претендентом на должность наставника «красных дьяволов».
В 27-ми матчах минувшего чемпионата Испании форвард забил 24 гола и сделал семь результативных передач.