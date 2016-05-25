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    Моуринью пригласит Бензема в «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Реала» Карим Бензема новый сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает источник, инициатором перехода французского футболиста является Жозе Моуринью, который считается главным претендентом на должность наставника «красных дьяволов».

    В 27-ми матчах минувшего чемпионата Испании форвард забил 24 гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Independent.co.uk

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    25.05.2016 09:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +55

      Surik43 25 мая 2016, 13:20

      Блин, как же не хочется, что Маур МЮ тренировал, МЮ всегда славился своими воспитанниками, а теперь как на базаре, а у нас только молодежь начала раскрываться

      3
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 25 мая 2016, 12:28

      Не отпустит Реал.

      0
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      Рейтинг: +72

      Elio 25 мая 2016, 12:17

      А что с молодежью будет делать или на скаймейку или продавать??? Пипец вот этого я и боялся он превратит такой клуб просто в сборище купленных игроков

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 25 мая 2016, 09:59

      Ибра, Бензема...ЕСЛИ так, то будет очень сильное нападение)

      0
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      Рейтинг: +80

      Kulim > mig28 25 мая 2016, 10:15

      Не думаю, на их фоне Рэшфорд на банке окажется

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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Kulim 25 мая 2016, 10:26

      Почему-то я думаю, что будут громкие трансферы. Если будет Моуринью у руля, он купит сразу "готовых и знаменитых" нападающих, а красава-Рэшфорд будет в кубках играть и на подмене...хотя надо признать он хорош!

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      Рейтинг: +80

      Kulim > mig28 25 мая 2016, 11:15

      Это как с увольнением Мойеса, пришёл ван Гал и посадил Янузая

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