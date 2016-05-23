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    Блинд: «Надеюсь, что ван Гаал останется»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд рассчитывает, что у руля команды останется нынешний тренер команды Луи ван Гаал.

    «Мы все довольны, что смогли добыть победу в Кубке Англии. Наш тренер был счастлив так же, как и все остальные. Только после этого я впервые услышал о том, что команду может возглавить Моуринью. Я надеюсь, что ван Гаал останется с нами», – заявил Блинд.

    По слухам, до конца этой недели клуб может объявить о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Goal.com

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    23.05.2016 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 мая 2016, 09:10

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