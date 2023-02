В честь Венгера во Франции открыли стадион

В честь главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера был открыт стадион. Данная арена находится во французском городе Дюппигайм и расположена в трех километрах от родного города 66-летнего специалиста.

Отметим, что сам Венгер посетил церемонию открытия стадиона. Напомним, до работы в «Арсенале» Венгер тренировал такие французские клубы, как «Нанси» и «Монако».

Arsène Wenger was in Duppigheim today for the inauguration of the Arsène Wenger Stadium, 3km from his hometown. pic.twitter.com/JvTiO508gq