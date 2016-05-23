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    В честь Венгера во Франции открыли стадион

    В честь главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера был открыт стадион. Данная арена находится во французском городе Дюппигайм и расположена в трех километрах от родного города 66-летнего специалиста.

    Отметим, что сам Венгер посетил церемонию открытия стадиона. Напомним, до работы в «Арсенале» Венгер тренировал такие французские клубы, как «Нанси» и «Монако».

    Источник: Twitter

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    23.05.2016 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      borodati4 24 мая 2016, 00:19

      Отличная новость!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 мая 2016, 09:01

      Согласен, заслужил. Пора тренировать сборную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 23 мая 2016, 02:48

      Заслужил

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