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    Маркевич, скорее всего, возглавит «Шахтер»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич, скорее всего, займет пост наставника донецкого «Шахтера».

    Ранее специалист опровергал слухи о своем переходе в стан «горняков», но сегодня появилась информация о том, что на работу в донецкий клуб устроился Евгений Красников, известный по работе с Маркевичем в «Металлисте» и «Днепре».

    Красников возглавлял селекционную службу харьковского и днепропетровского клубов. За время своей работы привел в команду не одного талантливого легионера из Южной Америки. В частности, ранее в «Металлисте» засветились нынешние игроки «Шахтера» Тайсон, Марлос и Марсио Азеведо.

    Напомним, сегодня с «Шахтером» после 12 лет работы попрощался румынский специалист Мирча Луческу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 23:25
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