«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

«Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.

Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас».

Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.

Напомним, что сейчас манкунианцами руководит Луи ван Гаал.