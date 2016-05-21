«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

Как говорил ФЕРГЮСОН МЮ- семейный клуб таким и останется но он сейчас превращается в шлюху которая отдается всем подряд ради выгоды. ДАЙТЕ поработать тренером людям которые лучшие годы оставили в МЮ. Почему в других клубах токое возможно а в МЮ нет? Все тренера кого будут менять никто сразу ничего не добьется так почему не пройти эти трудности с людьми которые посвятили себя команде
«Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.
Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас».
Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.
Напомним, что сейчас манкунианцами руководит Луи ван Гаал.