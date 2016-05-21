Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Моуринью уже сегодня

    «Манчестер Юнайтед» уже сегодня может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.

    Как сообщает источник, официальная информация поступит после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас».

    Заработная плата 53-летнего специалиста может составить 15 миллионов евро за сезон.

    Напомним, что сейчас манкунианцами руководит Луи ван Гаал.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец 21 мая 2016, 21:35

      Как говорил ФЕРГЮСОН МЮ- семейный клуб таким и останется но он сейчас превращается в шлюху которая отдается всем подряд ради выгоды. ДАЙТЕ поработать тренером людям которые лучшие годы оставили в МЮ. Почему в других клубах токое возможно а в МЮ нет? Все тренера кого будут менять никто сразу ничего не добьется так почему не пройти эти трудности с людьми которые посвятили себя команде

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Babonk > NRM Спец 21 мая 2016, 23:51

      Гигза в тренера!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 21 мая 2016, 15:44

      мыло на шило

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 мая 2016, 15:42

      Не уж то поедет тупой тренер(В.Г.) домой в Голландию грибы галлюциногенные выращивать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 21 мая 2016, 14:25

      НУ-НУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 мая 2016, 12:47

      Поживем увидим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 21 мая 2016, 12:33

      Это будет жесть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2016, 12:28

      Ван Гаала в топку, Маура на бровку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец 21 мая 2016, 12:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сегодня ЮНАЙТЕД потеряет болельщика с 15-и летним стажем.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > NRM Спец 21 мая 2016, 12:27

      не могу сказать что потеряют с 20-и летним стажем если оставят, потому как болельщик на то он и болельщик чтоб быть рядом с командой всегда, но я их не пойму

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец > sandutzu 21 мая 2016, 21:26

      От команды которую любил ничего не останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 21 мая 2016, 11:37

      При Ван Гаале МЮ своей игры практически не показывает.Может заиграют если уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 мая 2016, 11:15

      Верится с трудом.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11