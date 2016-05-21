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    Луческу сегодня объявит об уходе из «Шахтера»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу сегодня объявит об уходе из донецкой команды. Произойдет это после завершения финала Кубка Украины, в котором «горняки» сыграют с «Зарей».

    На открытой тренировке дончан, которая состоялась в четверг, румынский специалист отказался от общения с прессой, сказав при этом следующее: «Я не хочу плакать». Ранее у Луческу состоялся разговор с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым, во время которого он объявил о своем окончательном решении покинуть клуб.

    Ожидается, что 70-летний Луческу продолжит свою карьеру в Турции. На тренера претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».

    Напомним, румынский специалист пришел в «Шахтер» 12 лет назад. За это время выиграл с командой 21 трофей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 01:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 мая 2016, 12:25

      Ахметов сделал и делает много для Донецка,обидно за Шахтер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 мая 2016, 07:20

      он в анжи собирается)))

      -1
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