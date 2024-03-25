10 худших трансферов в истории АПЛ по версии Give me Sport – есть украинец

Издание Give me Sport составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ. Десятка выглядит так.
10. Кепа (за 71,8 миллиона фунтов стерлингов в «Челси»).
9. Андрей Шевченко (за 39,5 в «Челси»).
8. Антони (за 81,3 в «Манчестер Юнайтед»).
7. Жан-Кевен Огустен (за 15,5 в «Лидс»).
6. Бебе (за 7,9 в «Манчестер Юнайтед»).
5. Алексис Санчес (за 35 и Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»).
4. Данни Дринкуотер (за 34,1 в «Челси»).
3. Ромелу Лукаку (за 97,5 в «Челси»).
2. Рикардо Альварес (за 9,5 в «Сандерленд»).
1. Али Диа (свободный агент в «Саутгемптон», попал в клуб обманом).