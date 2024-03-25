Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • 10 худших трансферов в истории АПЛ по версии Give me Sport – есть украинец

    10 худших трансферов в истории АПЛ по версии Give me Sport – есть украинец

    Издание Give me Sport составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ. Десятка выглядит так.

    10. Кепа (за 71,8 миллиона фунтов стерлингов в «Челси»).

    9. Андрей Шевченко (за 39,5 в «Челси»).

    8. Антони (за 81,3 в «Манчестер Юнайтед»).

    7. Жан-Кевен Огустен (за 15,5 в «Лидс»).

    6. Бебе (за 7,9 в «Манчестер Юнайтед»).

    5. Алексис Санчес (за 35 и Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»).

    4. Данни Дринкуотер (за 34,1 в «Челси»).

    3. Ромелу Лукаку (за 97,5 в «Челси»).

    2. Рикардо Альварес (за 9,5 в «Сандерленд»).

    1. Али Диа (свободный агент в «Саутгемптон», попал в клуб обманом).

    Новости по теме
    25-летний Мбаппе вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов
    17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины 14
    Шевченко назвал главную футбольную проблему Украины 5
    Источник: Give me Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Paata_bodokiya
    1711350678
    Торрес в Челси
    Ответить
    Алексей З
    1711351374
    Полный идиотизм. Как может свободный агент ( бесплатно) оказаться в числе худших трансферов ? 7,9 , 9.5 млн. - это просто не о чём для АПЛ. Где вы нашли это издание, как у нас ОБС (Одна Баба Сказала) ? Бомбардир , а что вам не поинтересоваться у дворников , например Тулы , ну очень авторитетные парни. ? Ну и как же Бомбардир и без украинца. Андрей Шевченко , между прочим , лучший футболист Европы 2004 года !!! Если и были ошибки , то МЕНЕДЖЕРОВ, а это надо рассматривать под другим углом и "афишей".
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+