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    • 10 самых дорогих игроков постсоветского пространства – большинство из Украины

    10 самых дорогих игроков постсоветского пространства – большинство из Украины

    Transfermarkt составил десятку самых дорогих футболистов постсоветского пространства. В ней один россиянин.

    1. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия) – 80 миллионов евро.

    2. Александр Зинченко («Арсенал», Украина) – 42.

    3. Михаил Мудрик («Челси», Украина) – 35.

    4. Георгий Мамардашвили («Валенсия», Грузия) – 35.

    5. Артем Довбик («Жирона», Украина) – 30.

    6. Александр Головин («Монако», Россия) – 30.

    7. Илья Забарный («Борнмут», Украина) – 28.

    8. Виталий Миколенко («Эвертон», Украина) – 28.

    9. Виктор Цыганков («Жирона», Украина) – 28.

    10. Георгий Судаков («Шахтер», Украина) – 25.

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    26.03.2024 21:46
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1711483284
    Украина рулит.
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