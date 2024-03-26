10 самых дорогих игроков постсоветского пространства – большинство из Украины

Transfermarkt составил десятку самых дорогих футболистов постсоветского пространства. В ней один россиянин.
1. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия) – 80 миллионов евро.
2. Александр Зинченко («Арсенал», Украина) – 42.
3. Михаил Мудрик («Челси», Украина) – 35.
4. Георгий Мамардашвили («Валенсия», Грузия) – 35.
5. Артем Довбик («Жирона», Украина) – 30.
6. Александр Головин («Монако», Россия) – 30.
7. Илья Забарный («Борнмут», Украина) – 28.
8. Виталий Миколенко («Эвертон», Украина) – 28.
9. Виктор Цыганков («Жирона», Украина) – 28.
10. Георгий Судаков («Шахтер», Украина) – 25.