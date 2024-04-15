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    • Фанаты «Арсенала» разнесли Зинченко в соцсетях после поражения от «Астон Виллы»

    Фанаты «Арсенала» разнесли Зинченко в соцсетях после поражения от «Астон Виллы»

    Болельщики «Арсенала» разочарованы игрой защитника Александра Зинченко в матче 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2). Они оставляют гневные комментарии в соцсетях – в частности, в твиттере.

    Примеры комментариев в отношении украинца.

    «Хочу, чтобы Зинченко ушел из «Арсенала», пожалуйста».

    «Нужно исключить из состава эту ходячую ошибку».

    «Почему Зинченко в составе? 75 процентов времени он играет за соперника».

    «Арсенал» не забил из-за плохой игры Зинченко».

    «Зинченко будто играет против «Арсенала».

    • «Арсенал» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • 27-летний игрок стоит 42 миллиона евро.
    • Зинченко играл в РПЛ за «Уфу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии (10)
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    Алексей З
    1713158366
    Что удивительного , почитайте местные комментарии после поражений своих любимцев. Всё логично, игру он провалил. Бомбардира конечно больше всего заинтересовало что он украинец , с гнильцой сайт. Сейчас возбудятся патриоты-нацики и давай поливать Зинченко. Вчера при 0:0 , Троссард с 3 метров не забил, это не считается ? Бельгиец , походу это его спасает.
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    Cleaner
    1713164983
    Зина вся в слезах!!!...)))
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    russkiisergei
    1713167485
    зинченко имеет Б/У седан(причём это не тип кузова авто)!!! АХАХАХАХ. он не игрок, он герой соц.сетей!!!
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