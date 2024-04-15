Фанаты «Арсенала» разнесли Зинченко в соцсетях после поражения от «Астон Виллы»

Болельщики «Арсенала» разочарованы игрой защитника Александра Зинченко в матче 33-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:2). Они оставляют гневные комментарии в соцсетях – в частности, в твиттере.

Примеры комментариев в отношении украинца.

«Хочу, чтобы Зинченко ушел из «Арсенала», пожалуйста».

«Нужно исключить из состава эту ходячую ошибку».

«Почему Зинченко в составе? 75 процентов времени он играет за соперника».

«Арсенал» не забил из-за плохой игры Зинченко».

«Зинченко будто играет против «Арсенала».