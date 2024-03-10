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    • Мостовой рассказал о своем отношении к конфликту на Украине

    Мостовой рассказал о своем отношении к конфликту на Украине

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в интервью AS оценил конфликт своей страны и Украины.

    – Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине?

    – Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.

    – Какие ощущения у людей на улицах?

    – Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем.

    • СВО продолжается 2 года.
    • После ее начала Россию отстранили от международных турниров.
    • Украинские сборные и клубы продолжают участие в турнирах УЕФА и ФИФА.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1710064400
    ...по футболу ты более конкретен, Шурик. А здесь, и нашим, и вашим, и за рубль попляшем...
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    Gospod
    1710065533
    Молодец! Хилую но правду говорит!! сказать сильнее не пощволяет уголовный кодекс!!
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