Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в интервью AS оценил конфликт своей страны и Украины.
– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине?
– Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.
– Какие ощущения у людей на улицах?
– Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем.
- СВО продолжается 2 года.
- После ее начала Россию отстранили от международных турниров.
- Украинские сборные и клубы продолжают участие в турнирах УЕФА и ФИФА.