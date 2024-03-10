Мостовой рассказал о своем отношении к конфликту на Украине

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в интервью AS оценил конфликт своей страны и Украины.

– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине?

– Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.

– Какие ощущения у людей на улицах?

– Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем.