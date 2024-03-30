Почеттино заявил о прогрессе Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино видит прогресс у форварда Михаила Мудрика.

«Я заметил, что Мудрик стал более зрелым.

Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы совершенствоваться, стать более зрелым и осознать, где он находится.

Им всем нужно время, и разные отрезки времени. Но мы хотим, чтобы они выступали за «Челси», – сказал Почеттино, имея в виду всех игроков.