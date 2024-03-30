Почеттино заявил о прогрессе Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино видит прогресс у форварда Михаила Мудрика.
«Я заметил, что Мудрик стал более зрелым.
Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы совершенствоваться, стать более зрелым и осознать, где он находится.
Им всем нужно время, и разные отрезки времени. Но мы хотим, чтобы они выступали за «Челси», – сказал Почеттино, имея в виду всех игроков.
- 23-летний украинец куплен у «Шахтера» год назад за 70 миллионов евро.
- В 47 матчах за «Челси» у Мудрика 6 голов, 5 ассистов.
- Контракт до 2031 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо