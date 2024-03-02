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    Орлов сравнил российскую и украинскую футбольные школы

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов, празднующий сегодня 79-й день рождения, высказался о достижениях России в футболе и хоккее.

    «Украинская школа футбола всегда стояла высоко – выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол.

    В России же он развивается в основном в Москве, сейчас еще в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли.

    Россия – больше хоккейная страна. Зима – восемь-девять месяцев! Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше.

    Хотя нельзя сравнивать футбол с хоккеем. В футбол играют 200 с чем-то стран, а в хоккей – восемь. И то на Кубке мира восьмой сделали сборную из разных государств.

    В НХЛ великолепный хоккей, зрелищный, бизнес большой. Из нашей страны около полусотни ребят там играет – и не теряются. Значит, школа хоккея живет. А в футболе мы преемственность потеряли», – сказал Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 18:53
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1709395476
    Ну вроде все правильно сказал , но о развитие футбола в Петербурге загнул. Генчик, посмотри на основной состав, ну какое нахрен развитие.
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