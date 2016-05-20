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    УЕФА: «Ростов» допущен к Лиге чемпионов

    Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов сегодня сообщила, что «Ростов» выполнил все условия мирного соглашения, которое было заключено между сторонами в прошлом году.

    Таким образом, действие этого соглашения прекращено, и «Ростов» официально допущен к Лиге чемпионов сезона-2016/17.

    Напомним, ростовская команда гарантировала для себя старт в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Завтра «Ростов» может стать участником группового этапа турнира, если выиграет у ЦСКА борьбу за чемпионский титул.

    Источник: УЕФА

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    20.05.2016 20:02
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 21 мая 2016, 04:27

      налажают

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 21 мая 2016, 02:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вот радости у многих полные штаны ,но это не Лестер ,они еще в квалификации вылетят ,лучше или Зене или Краснодару в лч было уступить,все таки очки коэфф нашего чемпа

      -5
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      Рейтинг: +23

      F3lix > RamonCSKA 21 мая 2016, 11:52

      Так можно договориться до того, что клубу из Москвы нужно уступить место в вышке Балтике из Калининграда, всё таки ЧМ18, стадион стоится... Не хорошо, если пустовать будет. А в столице и так много клубов в вышке. Ну как звучит? Есть таблица, что значит уступить? Схуяли? А на счет очков... Я за клуб болею еще с 90 годов, многое видел и мне сейчас настолько насрать на очки УЕФА и результаты в ЛЧ, что ты представить себе не можешь.

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 21 мая 2016, 00:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      4 место разница мячей -20

      -4
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > samara94 21 мая 2016, 02:21

      Какое 4 место???представь себе они будут несеяные,им попадется 4 место англии ,испании или германии
      И это 3 раунд квалификации и плей офф квалификации ,это 2 команды
      ,а если чудом пройдут в группу то будет 4 корзина и -20

      -2
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      Рейтинг: +5

      samara94 > RamonCSKA 21 мая 2016, 16:58

      я про группу и говорю,до неё то дойдут не вспотев

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 мая 2016, 00:32

      Все таки Ростову полезнее было бы играть в ЛЕ, а у Зенита или Краснодара больше было бы шансов пройти квалификацию, причина в финансовой нестабильности Ростова, сейчас пол команды и тренер уйдет и все...

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > KARAT777 21 мая 2016, 02:16

      Это будет послезавта, завтра мы будет играть в Лиге Чемпионов, а сегодня можем стать чемпионом России))

      2
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      Рейтинг: +193

      westerose > KARAT777 21 мая 2016, 02:36

      Доход от ЛЧ будет весомым стимулом хорошо играть

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > allkeeper 21 мая 2016, 09:30

      Дааа

      -1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 21 мая 2016, 00:27

      Хорошая новость! Пусть попробуют!
      Только бы Бердыева оставили у руля и не мешали ему работать!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 мая 2016, 00:17

      Ростов Чемпион!

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 20 мая 2016, 23:54

      Квалификацию в ЛЧ им точно не пройти, так что будем всем хором болеть за ЦСКА, как единственного представителя от России....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Йост 21 мая 2016, 00:02

      че за них болеть то

      -1
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      Рейтинг: +399

      guron88 20 мая 2016, 23:42

      Пусть завтра, Ростов сделает всё что может. А уж как там ЦСКА "сразятся" с Рубином, которому уже ничего не нужно, покажет время и картинка на телеэкране, по которой, думаю, сразу станет понятно "настроение" казанцев...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2016, 23:40

      Слава Богу!Ура!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 23:13

      Спасибо,адекватные люди. Где Зенитовские поздравления?

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > андрей андреев 20 мая 2016, 23:54

      хоть и не нравится ваша игра поздравляю-мужики постарайтесь удержать бердыева и удачи в борьбе с цска

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