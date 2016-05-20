Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ на данный момент»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

    – Нам необходимо набрать 3 очка и думаю, что будет очень зрелищный матч. «Краснодару» надо обязательно выигрывать, чтобы попытаться обойти «Зенит» в чемпионате, поэтому ни о какой легкой игре не может быть и речи.

    – Мотивация «Краснодара» понятна, а в чем мотивация «Амкара»?

    – У нас есть шанс занять десятое место в случае успеха и опередить «Рубин».

    – Какие особенности в игре «Краснодара» можешь отметить?

    – Очень хорошая команда, играющая в мелкий пас. Нужно будет закрывать зоны, не давать им преимущество во владении мячом. Связка Мамаев – Смолов сейчас очень хорошо работает. И Федор Смолов находится в великолепной форме, наконец-то его прорвало и на данный момент это лучший нападающий в Премьер-лиге.

    – Знаешь, как против него сыграть?

    – Защитники знают, а мое дело поймать все, что летит от него в мои ворота.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11