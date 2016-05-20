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    Мини-футбол. «Динамо» и «Газпром» одерживают победы

    Подмосковное «Динамо» переиграло новосибирский «Сибиряк» в первом полуфинальном матче Суперлиги. В составе бело-голубых двумя мячами отметился Фернандиньо.

    В другой полуфинальной паре в противостоянии «Газпром-ЮГРА» – «Тюмень» вперед вышли действующие чемпионы России югорчане.

    Чемпионат России. Суперлига. ½ финала. Первые матчи

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 4:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Робиньо, 6. 2:0 – Лысков, 18. 3:0 – Давыдов, 26. 3:1 – Милованов, 36. 4:1 – Давыдов, 44. 4:2 – Неведров, 44. 4:3 – Милованов, 48.

    Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 5:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нандо, 1. 2:0 – Ромуло, 33. 2:1 – Сими Сайотти, 33. 2:2 – Кудзиев, 36. 3:2 – Фернандиньо, 38. 4:2 – Бурков, 43. 5:2 – Фернандиньо, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 10:54
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