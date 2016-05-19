Дмитрий Черышев: «Теперь у меня больше трофеев, чем у Дениса»

Российский тренер «Севильи» Дмитрий Черышев после победы над «Ливерпулем» в финале Лиги Европы остался доволен тем, что обошел по числу завоеванных титулов своего сына Дениса Черышева.

«Теперь я могу сказать, что у меня больше трофеев, чем у Дениса. Мы в этом плане с ним соревнуемся. Он меня всегда спрашивал: «Пап, ты что выигрывал?» Я говорил, что Кубок России, а он мне отвечал Лигой Европы. Теперь мы сравнялись по победам в Лиге Европы, но за счет Кубка России я вышел вперед.

В жизни есть такое поверье, что дети всегда должны превосходить своих родителей. Желаю своему сыну, чтобы он превзошел меня по всем компонентам. Он и так превосходит меня в футбольном плане. Пожелаю ему выиграть и 10, и 20, и 30 трофеев и всегда получать удовольствие от игры», – сказал Дмитрий Черышев.