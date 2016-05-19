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  • Дмитрий Черышев: «Эмоции от победы в Лиге Европы сравнимы с теми, что я испытывал после 12-го места в РФПЛ»

Дмитрий Черышев: «Эмоции от победы в Лиге Европы сравнимы с теми, что я испытывал после 12-го места в РФПЛ»

19 мая 2016, 06:11
7

Российский тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от волевой победы команды над «Ливерпулем» в финале Лиги Европы (3:1).

«Такую радость в последний раз я испытывал, когда мы с «Волгой» обыграли «Рубин» и заняли 12 место в чемпионате России, сохранив место в Премьер-лиге. А предпоследний раз – это победа с «Динамо» в Кубке страны в 1995 году. Эмоции похожи, но таких, как сегодня, раньше точно не было. Представьте, что значит для тренера выиграть один из главных клубных турниров. Хоть это и не Лига чемпионов, но это большое достижение. Счастлив, что мне довелось работать в таком серьезном клубе, что мне доверили место в тренерском штабе.

В перерыве мы просто поддержали ребят. Мы сказали, что ничего страшного не произошло. Важно было дать команде почувствовать, что мы играем на своем стадионе в Севилье. Мы очень благодарны болельщикам, которые всю игру нас поддерживали, гнали нас вперед и не унывали, когда мы проигрывали. За счет быстрого гола во втором тайме мы просто раздавили «Ливерпуль», – сказал Черышев.

Источник: ТАСС
Лига Европы Севилья Ливерпуль Черышев Дмитрий
Комментарии (7)
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Zeff
1463630001
Разве ты играешь? Ты же вечно больной.
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rjj
1463630010
Молодцы
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Garrincha58
1463637421
приклеился к славе Эмери и болтает
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ЖОРРО
1463638899
Помню Севилья выиграла тогда ещё Кубок УЕФА вместе с российским игроком (Кержаков),теперь с тренером....дальше надо что бы Севилья выиграла Лигу Европы с российскими главным тренером и игроками...)))))))))))
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