Платини останется президентом УЕФА до выборов в сентябре

Мишель Платини останется президентом УЕФА до новых выборов. Они назначены на середину сентября 2016 года.

«Платини будет оставаться президентом УЕФА, пока его не заменит новый президент. Он не ушел. Поэтому на сайте УЕФА он остается президентом», – сказал и.о. генсека союза Теодор Теодоридис.

Обязанности главы организации будет исполнять вице-президент УЕФА глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр.