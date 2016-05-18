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    Корнеев: «Не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев остался недоволен тем, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов Россию будет представлять «Ростов».

    «Я не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит». Питерцы в этом турнире, несомненно, выступили бы лучше. То, как проявят себя подопечные Курбана Бердыева в Лиге чемпионов, будет зависеть от того, насколько команде удастся усилиться. Также немаловажно, сохранится ли костяк команды и тренерский штаб», – отметил Корнеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 06:51
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +319

      Beim 22 мая 2016, 11:38

      Играть в лч достойны 1 и 2 команда рфпл - это единственный критерий для тех достоин. И если эти команды Ростов и ЦСКА значит они самые достойные на данный момент, а если зенит не способен в рфпл занять эти места то каким местом он достоин лч?

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 мая 2016, 00:11

      да зенит тоже особо не радует

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 мая 2016, 21:47

      лч пока не для российских клубов,увы

      0
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      Рейтинг: +34

      толллян 20 мая 2016, 20:34

      Корнеев а твое мнение кому то интересно что ли

      1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > толллян 26 мая 2016, 08:48

      Тебе, например. Ты его прочитал.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 мая 2016, 03:14

      Упыри. Что бомжи, что РФС. Не прокатило с допингом, найдут еще причину, ибо бомжи только могут в кабинетах играть и на налоговые бабки покупать хульков.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 мая 2016, 16:33

      Чем сильнее соперник , тем лучше Ростов играет, Зенит наоборот. Так, что делайте выводы.

      3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 18 мая 2016, 15:03

      Что самое смешное, если так сложатся звезды и Ростов займет 1 место, к питерским глорам прирастут еще и армейские и мы услышим хор несогласных)))

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 18 мая 2016, 14:57

      Ну давайте тогда не будем розыгровать первые два места а отдавать их Зениту и ЦСКА,а нам чё провинциалам и ЛЕ хватит ,ТАК ЧТО ЛИ,,А ВОТ ХЕЕЕР ВАМ

      5
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      Рейтинг: +92

      taben 18 мая 2016, 12:47

      Зинка без тренера и костяка тоже не понятно как выступит в ЛЕ. За них бы переживал.

      2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 18 мая 2016, 12:13

      Провинцию никто не любит

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