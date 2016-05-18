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    Ван Гаал: «Мы сделали шаг назад, но я остаюсь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал результат команды в этом сезоне и заявил, что остается в клубе.

    «Я остаюсь, потому что я подписал трехлетний контракт. Конечно, мы сделали шаг назад, потому что нашей целью и в первый год, и во второй было попадание в Лигу чемпионов. Такая же задача стоит и перед третьим сезоном.

    Клуб вроде «Манчестер Юнайтед» должен выступать на высшем уровне. Но есть еще много команд, которые хотят играть в Лиге чемпионов.

    Могу сказать, что в некоторых матчах важную роль сыграли пенальти. Сегодня мы не получили пенальти в свою пользу, в игре с «Лестером» не получили два. ФА потом подтвердила, что мы должны были бить одиннадцатиметровые. Вот так – это футбол.

    Нужна удача, и я не могу сказать, что у нас ее было много в этом сезоне.

    Это не единственная причина. Мы не создавали много моментов. В защите мы – одни из лучших, но игру в нападении нам нужно улучшать», – сказал ван Гаал.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.05.2016 01:44
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 18 мая 2016, 14:59

      петух

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 18 мая 2016, 10:09

      ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ПЕНАЛЬТИ?Я ВООБЩЕ УДИВЛЁН, ЧТО С ТАКОЙ ИГРОЙ ПОПАЛИ В ЕВРОКУБКИ.ЗИМОЙ МЕСЯЦАМИ ПОБЕДИТЬ НЕ МОГЛИ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      PAHANbI4 18 мая 2016, 09:15

      Был бы мужиком ушел бы,очевидно ведь что не справляется с клубом.Скорее всего провалит и след сезон,получит деньги и уйдет с фразой" Я сделал все что мог,спасибо этому клубу"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > PAHANbI4 18 мая 2016, 10:58

      Нет, нет, он скажет: "Я сделал все что смог, просто судьи не ставили нам пенальти и календарь у нас был неудобный, а еще мы играли в кубке и ЛЕ... я выложился на все 100% если бы вся команда брала с меня пример мы бы точно поборолись за ЛЧ"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 мая 2016, 09:13

      Вряд ли в следующем сезоне выше поднимутся..если лвг будет у руля)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Yuras666 18 мая 2016, 08:08

      ЗАЧЕМ???

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 18 мая 2016, 07:43

      надеемся в следующем сезоне будет получше.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 18 мая 2016, 06:49

      я плачу и за МЮ и за Челси

      2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 мая 2016, 03:48

      В защите?!?!? Да если бы не Де Хеа, вы до ЛЕ хрен бы дотянули...
      Ну ладно босы клуба на таблицу не смотрят... Ну как так сам тренер не понимает что он топит команду и ни хрена в следующем сезоне лучшего не будет! Да он с Баварией!!! в трех сезона умудрился 1 раз выигать Бундеслигу и Кубок... что он сделает здесь???

      5
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      Рейтинг: +13

      bobmeister 18 мая 2016, 03:36

      Вообще неадекватный. Жалко МЮ. Такая команда как МЮ должна каждый сезон бороться за чемпионство, всегда быть хотя бы в тройке лидеров. Тратит дофига денег, а результат, еле как проходит в ЛЕ. Он позорит этот великий клуб. О чем думает руководство клуба? Не удивлюсь если он этим летом опять потратит дофига денег и в следующем сезоне займет в лучшем случае 4-ое место, и будет нести как всегда полную неадекватную чушь

      2
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    • ...
      Рейтинг: +177

      miklos 18 мая 2016, 02:01

      ))
      я устал - я остаюсь

      1
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