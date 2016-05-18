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    Ван Гаал: «Ожидания фанатов слишком велики, я все еще тренер и хочу им остаться»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после матча 38-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) отметил, что болельщики команды слишком многого от нее ждут.

    «Я говорил, что ожидания велики, и поэтому фанаты многого ждут. Но я думаю, что они ожидают слишком многого.

    Мы переживаем переходный период, как я и говорил, когда пришел сюда. Но, наверное, мне следует выразиться на этот счет яснее, чем я это сделал», – сказал ван Гаал.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил АПЛ на пятом месте и попал в Лигу Европы.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2016 01:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 мая 2016, 15:17

      вот ожидать успехов с тобой - это действительно велики ожидания

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 мая 2016, 12:16

      велики ожидания чемпионства?? в МЮ?? велики?? ЛВГ глупый баклан

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2016, 11:11

      Аршавин что ли укусил, "Ваши ожидания не мои проблемы" ?

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 мая 2016, 05:55

      После таких трат ожидания эти вполне себе адекватны

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      Рейтинг: +108

      sciline10 18 мая 2016, 01:48

      это уже непереходный период, команда играет ещё хуже чем в первом сезоне, что лишь подчёркивает состоявшуюся модель игры, к сожалению унылую и однообразную. И хоть Месси с Роналдо приведи, игра всё-равно будет скучной при Ван Гале.

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