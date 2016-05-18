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    Ван Гаал: «Хочу поблагодарить фанатов за безусловную поддержку»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал обратился к болельщикам с речью после матча 38-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1).

    «Я хочу кое-что сказать от имени игроков, тренерского штаба и от себя самого. Я хочу поблагодарить вас за безусловную поддержку.

    Где бы мы ни играли, как бы мы ни играли и что бы ни происходило на поле, вы никогда не оставляли нас. Спасибо за это.

    И я хочу привезти в Манчестер Кубок Англии, потому что вы заслужили его больше, чем фанаты любого другого клуба», – сказал ван Гаал.

    Сообщается, что фанаты освистали ван Гаала, когда было объявлено, что он выступит с речью.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.05.2016 00:20
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