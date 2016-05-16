Гризманн замахнулся на победу в Лиге чемпионов и Евро-2016

Шансы неплохие, хотя матч с Леванте оставил больше вопросов, чем ответов. Реал остался без чемпионства, уверен они как никогда хотят выйграть кубок лиги чемпионов. Кто из них подойдёт в лучшем состоянии к матчу, тому и тапочки, ведь времени не мало до финала, можно и расслабиться. Я за хороший футбол, удачи обеим командам!
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает закончить победой не только в финале Лиги чемпионов, но и на Евро-2016.
«Я доволен тем, что произошло со мной в этом году. Надеюсь, сезон закончится победой в Лиге чемпионов и выигрышем чемпионата Европы. Это было бы большим счастьем», – заявил Гризманн.
Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» состоится 28 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.