Гризманн замахнулся на победу в Лиге чемпионов и Евро-2016

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает закончить победой не только в финале Лиги чемпионов, но и на Евро-2016.

«Я доволен тем, что произошло со мной в этом году. Надеюсь, сезон закончится победой в Лиге чемпионов и выигрышем чемпионата Европы. Это было бы большим счастьем», – заявил Гризманн.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» состоится 28 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.