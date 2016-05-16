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    Гризманн замахнулся на победу в Лиге чемпионов и Евро-2016

    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассчитывает закончить победой не только в финале Лиги чемпионов, но и на Евро-2016.

    «Я доволен тем, что произошло со мной в этом году. Надеюсь, сезон закончится победой в Лиге чемпионов и выигрышем чемпионата Европы. Это было бы большим счастьем», – заявил Гризманн.

    Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» состоится 28 мая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

    Источник: Marca

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    16.05.2016 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Наварх 16 мая 2016, 12:58

      Шансы неплохие, хотя матч с Леванте оставил больше вопросов, чем ответов. Реал остался без чемпионства, уверен они как никогда хотят выйграть кубок лиги чемпионов. Кто из них подойдёт в лучшем состоянии к матчу, тому и тапочки, ведь времени не мало до финала, можно и расслабиться. Я за хороший футбол, удачи обеим командам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 мая 2016, 08:44

      с кем на евро ему играть...полклманды из тюремной камеры будут наблюдать за че

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 мая 2016, 07:31

      Все правильно, "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом".

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 16 мая 2016, 07:11

      Да давай делай

      0
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