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    Гвардиола: «Прошу прощения у фанатов и игроков за Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от празднования чемпионства, которое состоялось после матча 34-го тура Бундеслиги против «Ганновера» (3:1).

    «Я счастлив. Когда меня здесь обливали пивом в первый раз, я немного стеснялся, но сегодня было лучше. Жаль, что так мало!

    Я не выиграл Лигу чемпионов для своих футболистов. Я прошу прощения у болельщиков, но прежде всего – у игроков.

    Я немного вырос как тренер здесь. Этот период карьеры был полезен для меня и для моего развития», – сказал Гвардиола.

    Источник: Twitter

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    14.05.2016 20:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 20 мая 2016, 15:57

      Да пошел ты...

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 15 мая 2016, 00:03

      Пошел чем дальше те лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 14 мая 2016, 21:39

      Уходи быстрее чмошник и свою любовницу Алькантару забирай.

      -3
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      Рейтинг: +187

      teodogat > FENNNNN 14 мая 2016, 23:40

      Алькантара куда ни шло, вот никакущего Берната коленом под зад надо.

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 мая 2016, 21:30

      Гори в аду. Ты просто убил Баварию. А учиться тренерскому делу за такую зарплату и устраивать опыты с таким клубом- преступление!
      Ули Хенесс, вернись и наведи порядок!!!

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